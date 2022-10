Tv, Domenica In 9 ottobre: Antonacci, Smutniak e Favino ospiti di Mara Venier su Rai1

08 ottobre 2022 a

Nuovo appuntamento con Mara Venier in tv sulla rete ammiraglia Rai. In diretta dagli Studi «Fabrizio Frizzi» di Roma, domenica 9 ottobre, dalle 14 su Rai 1, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione di «Domenica In».

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Biagio Antonacci ripercorrerà con Mara Venier le tappe più importanti della sua carriera e, accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni suoi grandi successi oltre a cantare il nuovo singolo «Telenovela» e presentare il tour ’Palco Centrale' che prenderà il via dal 5 novembre.

Gabriel Garko si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua esperienza come concorrente della nuova edizione di ’Ballando con le Stelle'. Morgan sarà protagonista di un’intensa intervista nel corso della quale presenterà il suo nuovo libro di poesie ’Parole d’aMorgan’, appena uscito in libreria per ’Baldini e Castoldì. Andrea Roncato racconterà i suoi quarant’ anni di carriera vissuti intensamente tra amori, tv e film di grande successo. Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak presenteranno il loro nuovo film ’Il Colibrì in uscita nella sale il 14 ottobre per la regia di Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020.

