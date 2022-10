Perugia underground, nuovo video di Belladonna: musica e città sotterranea

Gabriele Burini 08 ottobre 2022 a

a

a

La Perugia sotterranea torna alla luce grazie al dj set di Luca Belladonna. Il disc-jockey perugino, dopo l’esperienza in superficie con il teatro a cielo aperto di Piazza IV Novembre utilizzato nella primavera 2021, mette ancora la città al centro del suo lavoro. E lo fa con il filmato Perugia underground, online sul canale YouTube del dj.

“Si tratta di un modo assolutamente originale – ha spiegato l’autore - di far conoscere ai più il sottosuolo della città, consentendo ai più giovani di rafforzare in qualche modo la propria identità a livello di origini e cultura.

Etoile 54 rasa al suolo, il ricordo del pr: "Era la discoteca dei giovani"

Facciamo vedere la storia di Perugia a ritmo di generi musicali che accompagnano i loro tempi per trasportarli in quelli passati”. Insomma, un documentario dove si abbinano le bellezze cittadine alla musica contemporanea. Il progetto - che ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Perugia - mette in risalto i segreti dei cunicoli della Postierla e di Braccio, il pozzo della Fontana Maggiore e il Pozzo Etrusco, la cisterna della Sapienza Vecchia, la Rocca Paolina, il Ceri, i conservoni di Monte Pacciano, il complesso monumentale di San Manno, l’Ipogeo dei Volumni, la tomba dei Cai Cutu e l’Isola di San Lorenzo. “Io sono una persona curiosa - ha detto Belladonna - E’ stata una sfida, mi hanno dato del pazzo ma spero di essere riuscito nel mio intento. Ho avuto i brividi nel fare questo lavoro, soprattutto all’interno della tomba dei Cai Cutu e della Rocca Paolina”.

Demolita la discoteca Etoile 54: al suo posto attività ricettive e commerciali



“Parliamo di un docufilm - ha commentato Maria Angela Turchetti, direttore del Manu - che lega la musica contemporanea a un passato remoto: i luoghi in cui è stato girato questo dj set raccontano storie per tutte le fasce d’età”. Per il sindaco Andrea Romizi, con Perugia underground “torna a pulsare il cuore nascosto della città”. La realizzazione delle riprese non è stata semplice e l’assessore Luca Merli ha sottolineato il lavoro fatto sul piano della sicurezza, mentre Leonardo Varasano ha parlato dell’importanza del filmato sul piano culturale, evidenziando le possibilità che Perugia offre “anche per una terza puntata”.

x 1 / 10

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.