Umbria, capodanno Rai1 in diretta da Perugia con Amadeus

Come anticipato il 29 giugno scorso sulle pagine del Corriere dell’Umbria e dall’agenza LaPresse sarà di nuovo l’Umbria a ospitare - il prossimo 31 dicembre 2022 in prima serata e in diretta su Rai 1 - «L’anno che verrà», il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.

La città scelta quest’anno sarà Perugia. Lo scorso anno era stata Terni, con una serata organizzata all’interno delle Acciaierie.

L’evento viene definito dalla Regione come una occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale e si realizzerà in una partnership con Rai-Regione Umbria e in collaborazione con il Comune di Perugia.

Anche quest’anno la trasmissione, in diretta, dovrebbe essere condotta da Amadeus.

