Tv, Donato Bilancia: docufilm su Rai2 venerdì 7 ottobre. La vera storia del serila killer

Il docu-film «Le tre vite di Donato Bilancia» viene trasmesso stasera venerdì 7 ottobre alle 21.25 su Rai 2, per il ciclo di Rai Documentari «L’Italia Criminale, quando la cronaca fa la Storia». Si tratta di una produzione Rai Documentari, realizzata con il Cptv Rai Milano, scritto e diretto da Pino Corrias con Renato Pezzini e con la collaborazione di Massimo Calandri. Ripercorre la storia di Donato Bilancia, rintracciando i testimoni delle sue tre vite, quella del giocatore nella Genova che a occhio nudo non si vede, quella dell’assassino, ricostruita attraverso gli audio originali della confessione resa nei tre giorni e tre notti di interrogatori, quella del carcerato, durata 22 anni, dal 1998 fino al 17 dicembre 2020, quando sarà il Covid a chiudere la sua esistenza e anche il suo mistero. Donato Bilancia ha ucciso 9 uomini e 8 donne, mai nessuno ha fatto così tanto e in così poco tempo, dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998, sei mesi di fuoco, che lui ha definito «la mia consecutio temporum».

La storia di Donato Bilancia a Un giorno in Pretura

