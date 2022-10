07 ottobre 2022 a

Maria Elena Boschi, nozze con Giulio Berruti: impazza il gossip sulla politica aretina. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Roma, prima a cena in un ristorante insieme alla famiglia dell'attore, che ha festeggiato il 38esimo compleanno, poi a spasso sotto le stelle. Presto potrebbero andare all'altare.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme dall'inizio del 2020 e fanno decisamente sul serio. Secondo tgcom 24 che pubblica le foto dal settimanale Chi, "che le nozze siano nell'aria si vocifera da un po', anzi sembravano essere già in programma per la scorsa primavera ma poi (stando ai bene informati) sarebbero saltate a causa dei numerosi impegni dell'attore. Il progetto di matrimonio però non è stato annullato, solo rimandato di qualche tempo". La deputata, secondo la stessa fonte, sogna una bella cerimonia nella campagna toscana in provincia di Arezzo, magari nella villa dei suoi genitori e poi, magari, anche un bambino.

