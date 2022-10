Piazzapulita stasera giovedì 6 ottobre su La7. Le anticipazioni e gli ospiti di Corrado Formigli

06 ottobre 2022 a

In onda stasera in tv, giovedì 6 ottobre, Piazzapulita, uno dei principali talk di La7. Inizio alle ore 21.15 per il programma condotto da Corrado Formigli. L'attenzione torna a concentrarsi sulla guerra tra Ucraina e Russia e sulle ripercussioni che si stanno abbattendo sugli altri paesi. A tenere banco ormai da giorni è la crisi energetica. Il prezzo del gas è salito alle stelle e ovviamente condiziona tutti i bilanci delle le famiglie e delle imprese. Molti Paesi rischiano di finire in ginocchio se non saranno trovate le giuste soluzioni.

Gas a parte, a che punto sono i combattimenti innescati dall'invasione russa? E c'è davvero il rischio che Vladimir Putin decida di passare agli ordigni nucleari tattici per cercare di avere il sopravvento sulle truppe di Zelensky? Come si comporteranno i paesi europei? E quale è lo scenario dall'altra parte del mondo, dove sono sempre più complessi i rapporti con la Corea del Nord? Sono questi i probabili altri temi della puntata di stasera, dove non mancheranno comunque approfondimenti sulla formazione del nuovo governo.

Di seguito gli ospiti di Piazzapulita: Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Sergej Markov, ex consigliere di Putin; Dario Fabbri, direttore di Domino; i giornalisti Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Alberto Negri, David Parenzo e Marco Tarquinio; il politologo Giovanni Orsini e Nunzia De Girolamo. Sul palco non mancherà Stefano Massini con il suo seguitissimo monologo.

