Stasera in tv giovedì 6 ottobre su Rete 4 Dritto e rovescio. Ospiti e anticipazioni

Oggi in tv, giovedì 6 ottobre, su Rete 4 classico appuntamento con Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che analizza l'attualità con ospiti importanti e autorevoli. Questa sera si parlerà del governo che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Siamo nel pieno del totoministri e non c'è giorno in cui non fioccano indiscrezioni e possibili nomi. Visto che non è ancora possibile capire da chi sarà composto l'esecutivo, si può provare a capire quale sarà il metodo che verrà utilizzato Giorgia Meloni se il presidente della Repubblica deciderà di assegnarle l'incarico.

Non si parlerà soltanto del futuro governo. Al centro del dibattito anche il caro energia che si sta abbattendo come un tornado su famiglie e imprese di tutta Europa. L'aumento dei prezzi delle fonti energetiche sta facendo salire in maniera drammatica il costo della vita. E nell'occasione si affronterà anche il tema del Reddito di cittadinanza. E' giusto cancellarlo? E se invece va solo modificato, come?

Gli ospiti saranno numerosi e la puntata si annuncia interessante e non senza polemiche. Mediaset ha annunciato la partecipazione di: Elisabetta Gardini, Anna Maria Bernini, Paola De Micheli, Luigi De Magistris, Augusta Montaruli, Silvia Sardone, Paolo Ferrero, Chiara Appendino e Marta Collot.

