Grande Fratello Vip, bombe di Marco Bellavia stasera in tv giovedì 6 ottobre su Canale 5

La puntata di stasera, giovedì 6 ottobre, del Grande Fratello Vip, si annuncia particolarmente intensa e Marco Bellavia sembra promettere scintille. Dopo aver lasciato la casa nel clamore generale di concorrenti e telespettatori, ora rischia di fare molto più clamore. Nella scorsa puntata si è parlato soltanto del suo caso e dei provvedimenti contro i concorrenti che sono stati ritenuti colpevoli della sua decisione. Adesso è lui a tornare protagonista di una diretta che si annuncia una bomba. E' stata Federica Panicucci nel corso di Mattino 5 a spoilerare il suo intervento al Gf: "Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà. Ci saranno rivelazioni clamorose". Al centro degli argomenti finirà anche l'abbandono di Sara Manfuso, sempre legato a Marco Bellavia a cui ha promesso di offrire il massimo appoggio. Sul caso è intervenuto anche Tony Toscano, manager proprio di bellavia che ha fatto riferimento ai test attitudinali e psicologici affrontati serenamente dal conduttore prima di entrare nella casa. "L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti". intanto il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni contro i concorrenti e contro Mediaset "dopo gli atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia".

