Striscia la notizia stasera giovedì 6 ottobre, Valerio Staffelli contro le borseggiatrici. Succede di tutto

Questa sera, giovedì 6 ottobre, a Striscia la notizia, come al solito in onda su Canale 5 a partire dalle 20.35, Valerio Staffelli torna in campo assieme al suo staff per cercare di contrastare la dilagante presenza di borseggiatrici nella metropolitana e nel centro di Milano. Nel precedente servizio ha documentato come le ladre non si sono fermate durante l'estate, stavolta ha deciso di schierare di nuovo la sua squadra di ragazze munite di pettorine che mettono in guardia i cittadini dal pericolo dei borseggi. Una volta smascherate, le ladre cercano di fuggire tra insulti e spintoni. Sfondano addirittura l'ingresso di un edificio della Polizia da cui pretendevano asilo, ma finiscono ancora una volta per essere denunciate.

