Stasera in tv giovedì 6 ottobre su Rai 1 Imma Tataranni Sostituto Procuratore. la trama

Stasera in tv, giovedì 6 ottobre, su Rai 1 appuntamento con Imma Tataranni Sostituto Procuratore, settimo episodio della seconda serie. Inizio alle ore 21.25 per la fiction in cui la protagonista è interpretata da Vanessa Scalera. L'episodio si intitola Angelo o Diavolo. Diamo un occhio alla trama. La pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l'ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa un avvertimento non richiesto e nemmeno tanto inaspettato: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale. E ovviamente non mancano i colpi di scena, come sempre accade nella serie molto amata dal pubblico televisivo.

