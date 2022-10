Controcorrente stasera in tv mercoledì 5 ottobre. Ospiti e anticipazioni

05 ottobre 2022 a

Saranno Pierferdinando Casini ed Ernesto Galli della Loggia, i principali ospiti della puntata di Controcorrente di stasera in tv, mercoledì 5 ottobre, in onda su Rete 4. Il già presidente della Camera dei deputati e l'intellettuale, affronteranno i principali temi della trasmissione condotta in prima serata da Veronica Gentili. Ovviamente al centro della puntata la crisi internazionale, le conseguenze di quella economica, ma anche la formazione del nuovo governo. E' un momento particolarmente complesso per l'Italia ma anche per tutto il resto del mondo. Relativamente al nuovo esecutivo Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia sta lavorando dietro le quinte, visto che ancora non ha ricevuto l'incarico ufficiale da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, cosa che dovrebbe accadere nei prossimi giorni.

