Berlusconi e Ibrahimovic insieme in video sui social. Il leader di Forza Italia: "Ecco cosa ci fa Ibra da me..." | Video

Ormai sui social Silvio Berlusconi è scatenato. Nell'ultimo video che ha postato è in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Il leader di Forza Italia spiega: "Un ragazzo di Tic Toc, curioso, mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato, ma cosa fa Ibra da te. E io gli ho detto: "E io gli ho detto, io voglio insegnare a Ibra come si fa a gestire un'azienda". Poi Berlusconi passa la parola al campione: "E tu Ibra". Lui sorridente, risponde: "E io devo insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a pallone". A quel punto Silvio allarga le braccia ed esulta: "Evviva. Un saluto affettuoso a tutti". Il video termina con la scritta To be continued... Ovviamente il video è stato pubblicato anche dall'attaccante svedese accompagnato dalla frase "la storia non si cancella... ed il futuro è ancora da scrivere". Cosa bisogna aspettarsi dai due?

