Stasera in tv martedì 4 ottobre, su La7 torna DiMartedì di Giovanni Floris

Su La7 stasera in tv, martedì 4 ottobre, appuntamento con DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris. Tra gli argomenti che saranno trattati, un'approfondita analisi sulla situazione internazionale sul fronte della guerra. Le forze ucraine stanno respingendo l'attacco di quelle russe, ma Vladimir Putin agita l'uso di armi nucleari. Gli spiragli di una possibile pace sono sempre più lontani. Naturalmente si parlerà anche della situazione politica in Italia. Il Paese attende la formazione del nuovo governo che dovrà affrontare importanti problemi e diverse scadenze. Il tutto mentre la crisi economica morde il Paese, dal caro bollette a quello dei generi alimentari. Gli ospiti non sono stati ancora annunciati.

