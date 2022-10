Stasera in tv martedì 4 ottobre, su Rai 3 torna Cartabianca. Gli ospiti di Bianca Berlinguer

04 ottobre 2022 a

Stasera in tv, martedì 4 ottobre, come tutte le settimane su Rai 3 appuntamento con Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che si annuncia intensa e ricca di spunti, considerata la situazione internazionale e quella nazionale. Annunciati via social gli ospiti che saranno presenti in studio o in collegamento. Parteciperanno al programma: Pier Luigi Bersani, Articolo 1; Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, esponente del Partito Democratico; Guido Crosetto, imprenditore; Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico; Aldo Cazzullo, vicedirettore Corriere della Sera; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Annalisa Chirico, giornalista; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Mariolina Sattanino, giornalista; Federico Rampini, Corriere della Sera; Natale Giunta, chef; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore Cnr e Mauro Corona, alpinista e scrittore.

