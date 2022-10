Fuori dal Coro, stasera in tv martedì 4 ottobre su Rete 4. Le anticipazioni

04 ottobre 2022 a

Stasera in tv, martedì 4 ottobre, su Rete 4 classico appuntamento con Fuori dal coro. Non mancano sicuramente gli argomenti per il talk show condotto da Mario Giordano in prima serata, a partire dalle ore 21.20. La situazione internazionale alla luce degli ultimi sviluppi, la crisi energetica con il conseguente caro bollette, i problemi per i prodotti Made in italy, ma anche la formazione del nuovo governo e le polemiche politiche che nel nostro Paese non mancano mai. Annunciata anche un'analisi sul fenomeno dei furbetti del cartellino nelle imprese italiani e degli affitti facili per i partiti e gli amici dei partiti. Approfondimenti anche per i business legati all'ideologia green, in particolare con un focus sulla produzione di cibo derivato dagli insetti. Come sempre spazio ai nuovi casi di abitazioni occupate abusivamente.

