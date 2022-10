Inter-Barcellona in diretta su Canale 5 stasera martedì 4 ottobre

04 ottobre 2022 a

Gli occhi degli appassionati di calcio, stasera in tv, martedì 4 ottobre, saranno tutti puntati su Canale 5. Dalle ore 21, infatti, verrà trasmesso il match valido per la terza giornata di Champions League tra Inter e Barcellona. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Sportmediaset.it. A San Siro va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Inzaghi e la squadra di Xavi. Dopo due match le due formazioni hanno tre punti a testa nel girone, quindi si tratta di una partita particolarmente importante. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli. Dopo la sfida, ricco post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessandro Altobelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della terza giornata di Champions.

Video su questo argomento Champions, Inzaghi: Barcellona fortissimo ma ce la giochiamo TMNews

