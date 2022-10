Le Iene, stasera in tv martedì 4 ottobre su Italia 1. Confermati Belen Rodriguez e Teo Mammucari

04 ottobre 2022 a

a

a

Un grande classico della televisione del Gruppo Mediaset, in onda dal 1997. Oggi, martedì 4 ottobre, sugli schermi di Italia 1 torna Le Iene. E' uno dei programmi più longevi e più amati dai telespettatori. Anche per questa stagione confermati i conduttori Teo Mammucari e Belen Rodiquez che svolgerà anche il ruolo di inviata. Nel cast Max Angioni ed Eleazaro Rossi, mentre gli ospiti della prima puntata saranno Saverio Raimondo, Pio e Amedeo. L'impostazione della trasmissione è sempre la stessa, quella studiata da Davide Parenti: reportage, inchieste, ma anche interviste a personaggi noti e scherzi. La novità è che quest'anno ogni settimana sarà ospite in studio un personaggio del mondo televisivo, cinematografico, musicale e sportivo. Ognuno può proporre un suo monologo su importanti tematiche. Stasera gli ospiti sono Pio e Amedeo, il duo comico che, in onda attualmente su Canale 5 con Emigratis, lanciato proprio da Le Iene. Ci sarà anche Saverio Raimondo, comico e cabarettista. Grande attesa per il primo servizio da inviata di Belen Rodriguez che tratta il tema della dismorfofobia. Annunciato anche il servizio di Stefano Corti che proverà a far cantare Bella Ciao a vari leader politici, compresi Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Pierferdinando Casini, considerate le polemiche dopo il rifiuto di Laura Pausini: non ha voluto farlo nel corso di una trasmissione della televisione spagnola, giudicando la canzone "politica".

Il ritorno di Morgane, la detective geniale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.