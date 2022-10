Stasera in tv lunedì 3 ottobre Quarta Repubblica su Rete 4. ospiti e anticipazioni

03 ottobre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 3 ottobre, appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Ovviamente al centro della puntata ci saranno gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina, il sabotaggio dei gasdotti Nord Streaming e la situazione politica italiana. Faccia a faccia del conduttore con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che preferisce non essere chiamata “direttrice”. Annunciato un reportage dalla Germania dove si stanno costruendo i rigassificatori a tempo di record. Servizi anche sull'allarme per i posti di lavoro al Lukoil di Siracusa (colosso russo); sulle condizioni dei migranti minorenni non accompagnati che arrivano a Roma; sulle manifestazioni di piazza delle femministe e sui timori degli intellettuali di sinistra dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Tra gli ospiti annunciata la partecipazione del giornalista Michele Santoro; del parlamentare Francesco Lollobrigida (capogruppo Fdi alla Camera); del politologo Alessandro Campi; del vaticanista Piero Schiavazzi; del fondatore di Italexit Gianluigi Paragone; del consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) appena eletto deputato; della portavoce nazionale di Potere al Popolo Marta Collot; dell’attivista Jasmine Cristallo; del consulente del settore energetico Antonio Rizzo e dell’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (Colap). Parteciperanno al programma anche Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi.

