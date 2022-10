Grande Fratello Vip stasera lunedì 3 ottobre su Canale 5. Il pubblico è con Marco Bellavia

03 ottobre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 3 ottobre, su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Inizio alle ore 21.20 per quello che è uno dei reality più seguiti della storia della televisione. Ovviamente conduce Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Impossibile anticipare cosa accadrà nella puntata di questa sera, ma non mancheranno i colpi di scena come del resto accade ogni volta. Intanto sui social continuano le polemiche per le frasi che sono state pronunciate contro Marco Bellavia. Sono in molti a chiedere provvedimenti da parte della produzione e a l'eliminazione di ufficio addirittura di sei concorrenti, colpevoli di quello che è stato definito un caso di bullismo

