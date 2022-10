Stasera in tv, domenica 2 ottobre Scherzi a parte su Canale 5. Ecco le vittime

02 ottobre 2022 a

Stasera in tv, domenica 2 ottobre, su Canale 5 appuntamento con Scherzi a parte 2022. Ospiti di assoluto livello per l'appuntamento settimanale in prima serata. Come sempre Enrico Papi e gli autori prendono di mira personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo, grazie alla complicità delle persone che sono al loro fianco. Le vittime poi si rivedono in studio a mente lucida e commentano lo scherzo e le emozioni che hanno vissuto. Due ospiti importanti per la puntata di questa sera. Annunciata la presenza di Nicolas Vaporidis e Adriana Volpe. Vaporidis dopo aver trionfato all'Isola dei famosi sta vivendo una nuova grande popolarità, mentre la seconda nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata presente come ospite e potrebbe diventare la terza opinionista. Gli altri che hanno subito scherzi nella puntata di stasera sono Veronica Gentili, Roberto Giacobbo, Carmen Russo – con la complicità di Enzo Paolo Turchi - e Walter Zenga.

