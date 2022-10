Zona Bianca stasera in tv, domenica 2 ottobre su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

02 ottobre 2022 a

Zona Bianca torna stasera in tv, domenica 2 ottobre, ovviamente su Rete 4. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi andrà in onda intorno alle ore 21.20. Naturalmente al centro del dibattito ci saranno l'esito delle elezioni e le conseguenze sui partiti e sul Paese. Mentre Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sta lavorando alla formazione del governo, nel Pd sono esplose furiose polemiche. Enrico Letta ha già annunciato che non si ricandiderà alla segreteria del partito, ma aumenta l'ala che sostiene che deve finire l'era delle correnti, se si vuole davvero avere un futuro come formazione leader del centrosinistra.

Nel corso della puntata è annunciata l'intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Il suo partito sta cercando di costruire il terzo polo insieme ad Azione di Carlo Calenda. Renzi non si tira mai indietro davanti alle polemiche e sicuramente non lo farà nemmeno nella puntata di questa sera. Ha ancora il dente avvelenato con il Partito Democratico e sicuramente tornerà a ribadire quelle che a suo avviso sono le contraddizioni all'interno della formazione politica.

Ovviamente a Zona Bianca si affronterà anche il tema del caro bollette. L'Arera sta per annunciare i prezzi per l'ultimo trimestre nel 2022 per chi è nel mercato tutelato. L'aumento rischia di essere notevole e di piegare ulteriormente famiglie e imprese che sono già con l'acqua alla gola. Cosa farà il nuovo esecutivo? E quando tempo ancora impiegherà l'Ue prima di prendere decisioni in proposito? Come contenere i prezzi alle stelle di luce e gas? Al centro dei riflettori un argomento ormai diventato prioritario per tutti gli italiani e non solo. Nella trasmissione si affronteranno anche i temi del Reddito di cittadinanza (rischia davvero di essere smantellato dopo la vittoria elettorale di Giorgia Meloni?), del mondo no vax (che fine hanno fatto tutti coloro che si sono schierati contro i vaccino anti Covid?) e dei diritti delle persone Lgbt1+ in Italia (sono tutelati a sufficienza?).

