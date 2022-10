Asia Argento, chi è l'attrice italiana. Dall'amore con Morgan e Civetta, al rapporto con lo chef Anthony Bourdain che si è suicidato

02 ottobre 2022 a

Asia Argento sarà ospite oggi, domenica 2 ottobre, di Domenica In. Chi è Asia Argento? Figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, è un'attrice italiana, molto impegnata anche nel cinema internazionale. Ha fatto spesso parlare di sé, dividendo l'opinione pubblica, in particolare per questioni sentimentali. Ma conosciamola meglio. Inizia a recitare da bambina, ma si appassiona anche a danza e regia. Lavora con Carlo Verdone, poi Michele Placido e tanti altri registi di livello. Vince molti premi, tra cui due David di Donatello, colleziona successi, al cinema e in tv. Ricopre il ruolo di regista e giudice nei talent.

Ma è la sua vita privata a finire spesso al centro dell'attenzione. Dalla lunga storia con Morgan, da cui è nata Anna Lou, a quella con Massimo Civetta, padre di Nicola Giovanni. Ma attualmente la discussione è incentrata sul rapporto che ha avuto con lo chef di fama mondiale, Anthony Bourdain, molto criticato dai media per la differenza di età tra i due. Bourdain si è tolto la vita l'8 giugno del 2018. Nella sua biografia non autorizzata, scritta dal giornalista americano Charles Leerhsen, emergono molti particolari sul rapporto tra i due, nonché gli ultimi scambi di messaggi che hanno fatto scaturire pesanti attacchi nei confronti di Asia Argento. Oggi, domenica 2 ottobre, su Rai 1, Asia Argento replicherà nel corso di Domenica In.

L'attrice italiana, tra le altre cose, è stata anche una paladias delle donne per il suo impegno nella lotta contro le molestie sulle attrici da parte di attori, registi, manager e produttori. La bufera ha portato alla caduta di Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali. Prima è stata criticata, poi diventata punto di riferimento della vicenda, poi è tornata ancora nell'occhio del ciclone dopo le accuse di Jimmy Bennet secondo cui lei lo avrebbe forzato ad avere rapporti sessuali quando era ancora 17enne. Ora i riflettori ancora una volta si accendono su Asia Argento ma sicuramente saprà difendersi con forza e determinazione, come ha fatto sempre.

