Mezz'ora in più oggi domenica 2 ottobre su Rai 3. Tra gli ospiti il ministro Cingolani

02 ottobre 2022 a

a

a

Crisi energetica, caro bollette, famiglie e imprese in ginocchio. Cosa fare? La risposta europea alla crisi energetica; la tabella di marcia verso il nuovo governo di centrodestra; le richieste delle parti sociali in vista della presentazione della manovra economica; la guerra e l'annessione unilaterale annunciata dal Cremlino di quattro regioni dell'Ucraina. Sono questi i temi principali al centro della puntata di Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà in onda oggi, domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani; il segretario della Cgil, Maurizio Landini; il Direttore Generale del Russian International Affairs Council, Andrey Kortunov; i politologi Giovanni Orsina e Yascha Mounk; lo storico Paolo Mieli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l'editorialista de La Repubblica Paolo Garimberti e quello di Libero Alessandro Giuli; la corrispondente Rai Lucia Goracci.

Domenica In, gli ospiti nel salotto di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.