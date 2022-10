Vorrei dirti che, gli ospiti di Elisa Isoardi oggi domenica 2 ottobre

02 ottobre 2022 a

a

a

Oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre, alle ore 15 su Rai 2 appuntamento con Vorrei dirti che, il nuovo programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nel suo viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, Elisa Isoardi farà tappa a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche, per incontrare Mariasole che vorrebbe ringraziare la mamma, Oriana.

Domenica In, gli ospiti nel salotto di Mara Venier

Come dice lei, le ha dato la vita due volte: non solo quando è nata, ma anche qualche anno fa, quando le ha dato la forza di credere nel suo sogno, lasciando un lavoro che non la rendeva felice e incoraggiandola, aiutandola anche in prima persona, ad aprire una sua attività nel campo dell’abbigliamento, la sua passione.

Mauro Repetto, quando faceva coppia con Max Pezzali prima dell'addio. Il padre: "Altro che Uomo Ragno, hai ucciso la gallina dalle uova d'oro"

I protagonisti delle storie di Vorrei dirti che sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Vorrei dirti che - basato sul format Dinner For Mom di proprietà di Endemol Shine Finland Oy, parte di Banijay Group. ©2017 Endemol Shine Finland Oya - è un programma scritto da Elisa Isoardi, Monica Parente, Fabrizio Zaccaretti, Paola Fanuele e Flaminia Krieg. Regia di Claudia Seghetti.

Quattro matrimoni: via ai nuovi episodi su Sky

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.