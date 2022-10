Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 ottobre

02 ottobre 2022 a

a

a

Come sempre, anche oggi in tv, domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 14 su Rai 1, Domenica In, uno dei programmi di punta della televisione di Stato. Diamo uno sguardo a quali saranno gli ospiti di Mara Venier. Asia Argento si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a fare chiarezza in merito ad alcune affermazioni contenute in una biografia non autorizzata dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018.

Loredana Lecciso interverrà in compagnia della figlia Jasmine, per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e parlare del suo ruolo di mamma e compagna di Albano Carrisi. Jasmine Carrisi si esibirà con il suo ultimo singolo “Nessuno mai”. L’attrice Serena Rossi si esibirà in un medley di canzone napoletane oltre a presentare la seconda serie della fiction Mina Settembre in onda su Rai1 proprio da stasera.

I neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto che si sono uniti in matrimonio il 30 luglio scorso, ripercorreranno insieme a Mara Venier i momenti più significativi della loro carriera, oltre a far rivivere le emozioni del giorno più importante della loro vita. Aldo Cazzullo interverrà per presentare il suo ultimo libro Mussolini - Il capobanda.

