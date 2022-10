Tv, Quattro matrimoni: via sesta stagione su Sky domenica 2 ottobre 2022. Come funziona il programma e i protagonisti

01 ottobre 2022 a

Quattro matrimoni, in tv su Sky cominciano domenica 2 ottobre 2022 gli episodi della sesta stagione di un programma cult e che presenta anche delle novità sostanziali. Una trasmissione all'insegna dell'originalità. Angela, Antonietta, Martina e Contesina sono le quattro spose protagonista del primo episodio che potrà essere visto alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Anima della trasmissione, Costantino della Gherardesca, che mette in sfida quattro spose nel giorno più importante della loro vita. L’Iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia riparte con gli episodi inediti della gara a colpi di confetti e abito bianco.

Non cambia il meccanismo alla base delle sfide: quattro spose, le protagoniste di ogni episodio, saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose «ospiti» non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale.

Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Costantino raccoglierà i commenti delle spose, ma commenterà lui stesso i matrimoni: lo farà anche quest’anno seduto su un comodissimo divano davanti a uno schermo, guardando le immagini delle cerimonie e dei party, e da qui non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti.

Nel corso del primo episodio quelle in gara saranno spose «fai da te», ragazze che non si limitano a organizzare nel dettaglio la cerimonia dei sogni ma che si adoperano per curare direttamente ogni singolo elemento della giornata, fino a realizzare con le proprie mani l’abito da sposa. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno tutte davanti a Costantino per la spietata resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino. Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della limousine coi vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

