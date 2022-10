Marco Bellavia lascia la casa del Grande Fratello Vip 7, colpa dello stress. Gli altri concorrenti lo avevano emarginato

01 ottobre 2022 a

Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, il reality in onda da metà settembre su Canale5 e arrivato alla sua settima edizione. Il concorrente - noto al pubblico per aver condotto la celebre trasmissione televisiva Bim Bum Bam, sembra abbia manifestato troppo stress e un precario status psicologico (aveva lui stesso detto in diretta di vivere un momento "poco equilibrato"). Così - oggi 1 ottobre - è arrivata la comunicazione da parte dello staff del programma a pochi minuti di distanza dalla chiusura prematura del televoto: "Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

Marco Bellavia aveva apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella casa del Gf Vip, ma invece di essere supportato l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato emarginato. A parte qualche eccezione, nessuno dei compagni di gioco ha cercato di sostenerlo, anzi. Alcuni lo hanno addirittura deriso. Giovanni Ciacci ha perfino chiesto la sua espulsione dal gioco dopo avere completamente frainteso il senso di una frase pronunciata da Bellavia. Fuori dal Gf Vip però il suo malessere ha ispirato un moto di solidarietà tra gli spettatori e gli utenti dei social. "Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera" aveva detto Alfonso Signorini. E ancora: "Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente".

Ma Davide Maggio - titolare dell'omonimo sito che si occupa di tv - su Twitter ha scritto: "Mi risulta che il ritiro di Bellavia non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente. Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi". Tra i tanti, Ginevra Lamborghini si era espressa così nei confronti di Bellavia: "Merita di essere bullizzato".

