Un giorno in pretura, stanotte in seconda serata tv su Rai3: l'omicidio di don Rocco e il processo a don Piccoli

01 ottobre 2022 a

a

a

Un giorno in pretura torna stanotte in tv - sabato 1 ottobre 2022 - con un puntata inedita dal titolo L'ultimo sacramento, imperniata sul caso della morte di don Giuseppe Rocco. L'appuntamento - in palinsesto alle ore 23.40 - è come sempre su Rai3 e alla conduzione c'è sempre l'ormai iconica Roberta Petrelluzzi per una trasmissione diventata un autentico cult.

Roberta Petrelluzzi, prima biologa poi la svolta con Un giorno in pretura

Si ripercorre dunque la vicenda ambientata alla Casa del Clero di Trieste. Quando don Giuseppe Rocco di 92 anni viene ritrovato morto nessuno sospetta nulla di particolare, sembra un banale incidente. La sparizione della catenina d’oro che il prete portava sempre con sé inizia a far dubitare gli inquirenti sulla ricostruzione della vicenda. Chi poteva voler uccidere un prete di 92 anni? Con l’avanzare delle indagini appare chiaro che don Giuseppe è stato ucciso, strangolato nella sua stanza. I sospetti cadono su un altro prete, don Paolo Piccoli, un sacerdote con la passione per gli oggetti sacri. Possibile che l’assassino sia la stessa persona che ha recitato la benedizione per la vittima?

Arena Suzuki '60 '70 '80 e…'90, la sorpresa di Amadeus: riecco gli 883, con Max Pezzali anche Mauro Repetto

Nella puntata odierna della storica trasmissione in onda su Rai3 - in streaming su Raiplay - verranno raccontate le fasi del processo a monsignor don Paolo Piccoli, sacerdote veneto, ma incardinato nell’Aquilano, accusato e condannato in primo grado e in Corte d’Appello a Trieste a 21 anni e 6 mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.