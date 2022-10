Tú sí que vales, stasera in tv 1 ottobre su Canale5: concorrenti ed ospiti del trio formato da Belen Rodriguez, Castrogiovanni e Sakara

01 ottobre 2022 a

Stasera in tv - sabato 1 ottobre 2022 - terzo appuntamento con Tú sí que vales, lo show in onda su Canale5 dalle ore 21,30 arrivato alla nona edizione. Una sicurezza nel palinsesto di Mediaset (la scorsa puntata ha registrato 4.080.000 telespettatori, con uno share pari al 28,6%) e che dalla prossima volta si scontrerà sulla Rai con la corazzata di Ballando con le stelle.

Anche in questo terzo appuntamento,a ssisteremo ad esibizioni di talenti di vario tipo: cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti, acrobati, sportivi, giocolieri, attori, comici e altri artisti. Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, utilizzando una bacchetta su un’apposita clessidra. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco. I talenti più particolari che si esibiscono nel programma, solitamente, entrano a far parte della Scuderia Scotti, il circuito alternativo e ironico del programma, spazio curato da Gerry Scotti.

Alla conduzione sempre Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione della ballerina Giulia Stabile, la mascotte del programma. La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli, invece, rappresenta la giuria popolare.

