Alena Seredova, chi è il futuro marito Alessandro Nasi: i titoli da miss e coma ha scoperto la relazione di Gigi Buffon

A Verissimo - oggi, nella puntata del sabato - ospite Alena Seredova. La showgirl e modella si racconterà intervistata da Silvia Toffanin a iniziare dalle prossime nozze. Sposerà presto il compagno Alessandro Nasi. È stata lei stessa ad annunciarlo - in estate - con un hashtag condiviso tra le stories di Instagram, confermando così di aver accettato la proposta di nozze del compagno, l’imprenditore torinese con cui fa coppia fissa da otto anni e annunciando il matrimonio.

Cresciuta a Praga, 44 anni, Seredova è entrata nel mondo della moda a 15 anni posando per il decano dei fotografi cechi di moda, Jadran Šetlík. In Italia a 17 anni, si classifica seconda a Miss Repubblica Ceca e poi quarta a Miss Mondo. Nel mondo della tv è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva Torno Sabato. Il suo calendario sexy - nel 2005 per Max è tra quelli con maggiore successo in quegli anni. Poi partecipa ad alcuni film tra cui il cinepanettone Christmas in Love. Negli anni anche presidente onorario della Carrarese, ha partecipato e collaborato anche alla Domenica Sportiva.

Sentimentalmente tra il 2001 e il 2005 è stata legata all'attore e modello Edoardo Costa. Poi successivamente, sino al 2014 è stata legata a Gigi Buffon, portiere della Juve e della Nazionale, sposato nel 2011 e dal quale ha avuto due figli (Louis Thomas Buffon, nato nel 2007, e David Lee Buffon, nato nel 2009). Poi la rottura con Buffon che ha intrapreso una relazione con la giornalista Ilaria D'Amico. "Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima. Bisogna essere precisi", ha spiegato Alena un giorno a un follower sui social. Dal 2015 è legata all'imprenditore torinese Alessandro Nasi - imparentato con la famiglia Agnelli - e la coppia ha una figlia, nata nel 2020 (Vivienne Charlotte).

