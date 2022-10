Anthony Delon, chi è il figlio di Alain Delon: la violenza e il perdono, poi la smentita: "Non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita"

01 ottobre 2022 a

Prima intervista alla televisione italiana per Anthony Delon che - ospite di Verissimo, il talk show del pomeriggio di Canale5 - intervistato da Silvia Toffanin, parlerà del complicato rapporto con il padre, il grande Alain Delon. "Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire", così il figlio della leggenda del cinema chiarisce le voci uscite sulla stampa internazionale riguardo la volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita.

Delon jr è un caso editoriale in Francia con la sua autobiografia dal titolo Dolce crudele in cui ha messo nero su bianco le sofferenze provate in famiglia, tra cui i comportamenti violenti del padre: "Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio" ha spiegato sempre a Verissimo. Alla domanda di Silvia Toffanin, che chiede se l’abbia perdonato, risponde: "Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori". Infine, una parte del libro è dedicata a sua madre Nathalie, scomparsa all’inizio del 2021 dopo una terribile malattia.

Ma chi è Anthony Delon? Figlio dell'attore Alain Delon e di Nathalie Delon, nato a Los Angeles, 58 anni, ha seguito le orme del padre nella recitazione. Il 27 giugno 2006 ha sposato Sophie Clerico, dalla quale ha avuto due figli. Da una precedente relazione ha invece avuto Alyson Le Borges, nata nel 1986.

