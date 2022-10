Linea Verde, oggi in tv 1 ottobre su Rai1: Federico Quaranta va in Sicilia, Daniela Ferolla e Marcello Masi visitano Trieste

01 ottobre 2022 a

Consueto doppio appuntamento del sabato - oggi 1 ottobre 2022 - in tv su Rai1 con due spin off di Linea Verde: Start va in Sicilia, mentre Life visiterà Trieste.

Linea Verde Start (ore 12) - realizzato in esclusiva con Confartigianato Imprese e condotto da Federico Quaranta - torna e prevede delle puntate che toccheranno regioni per mostrare talenti ed eccellenze degli imprenditori protagonisti e artefici delle peculiarità produttive del made in Italy. La prossima di oggi è dedicata alla Sicilia dove l’artigianato è caratterizzato da storie d’impresa immerse in un territorio ricco di tradizione.

Linea Verde Life (ore 12.25) è invece all'insegna di ricerca, sostenibilità, buone pratiche, nuove frontiere tecnologiche, start up e bellezza. Daniela Ferolla e Marcello Masi visitano Trieste, la città definita "la porta d'Europa", che annovera tra le sue bellezze Piazza dell'Unità d'Italia, un esempio di affaccio sul mare che lascia a bocca aperta ogni visitatore. In una città in cui si va al mare tutto l'anno, si praticano sport acquatici dall'alba al tramonto e si prende il sole sulle dieci terrazze del bagno Topolini. Per chi ama i sapori speciali, poi, Federica De Denaro prepara gli gnocchi di susine.

