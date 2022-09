Valentina Persia, chi è: la morte del compagno poi il parto di due gemelli e la depressione

30 settembre 2022 a

Valentina Persia - nota al pubblico televisivo da quando partecipò da concorrente a La sai l'ultima? negli anni Novanta - fa parte del cast di artisti che animeranno Tale e Quale Show, il programma che ogni venerdì, da oggi 30 settembre per un paio di mesi, animeranno le prime serate di Rai1 con Carlo Conti alla conduzione. Una bella sfida per la comica (ma anche attrice) originaria di Roma.

In realtà Persia nasce come ballerina - si è diplomata nel 1990 presso l'Accademia nazionale di danza - ma il suo primo successo arriva a teatro, protagonista di una commedia dal titolo Valentina vestita di nuovo (single per forza). Poi nel 1994 ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l'ultima?, condotta da Pippo Franco su Canale5, giungendo alla finale e avendo un successo enorme. Da quel momento la sua carriera in tv da comica decolla: fa parte del cast di Sotto a chi tocca, torna a La sai l'ultima? come ospite fissa, poi Ci vediamo su Rai Uno, Come sorelle e La sai L'ultimissima?. Da attrice partecipa a diversi film di Vanzina e Pingitore da cui viene coinvolta anche in alcuni show televisivi. Dopo alcuni anni è tornata in tv partecipando nel 2021, come concorrente, alla quindicesima edizione de L'isola dei famosi classificandosi al secondo posto dietro Awed.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2004 Valentina Persia ha subito un lutto importante. In quell'anno è morto il suo compagno Salvo, un architetto che era al suo fianco da quattro anni. Una tragedia che ha segnato non solo il suo quotidiano ma anche una parte della sua carriera. A 43 anni la donna di spettacolo è diventata mamma di due figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta (2015) che sono nati grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto l’attrice ha vissuto un periodo di forte depressione, una volta ripresa ha scritto un libro Questo bimbo a chi lo do Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma.

