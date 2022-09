Samira Lui, chi è la professoressa del programma L'Eredità. Il fidanzato, l'esperienza da Miss e le origini del Senegal

30 settembre 2022 a

Samira Lui - nota al pubblico televisivo per il ruolo di professoressa del programma L’Eredità - fa parte del cast di artisti che animeranno Tale e Quale Show, il programma che ogni venerdì, da oggi 30 settembre per un paio di mesi, animeranno le prime serate di Rai1 con Carlo Conti alla conduzione. Una bella sfida per la giovane friulana con sangue senegalese (il padre).

Tale e quale show da stasera torna su Rai 1

Ma chi è Samira Lui? Nata Udine, 24 anni, geometra ma iscritti all'università in un corso di laurea in indirizzo cinema, ha sfondato nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione a Miss Italia. Nel celebre concorso si è classificata al terzo posto dopo aver ottenuto la fascia Miss Friuli Venezia Giulia. In più ha vinto la fascia di Miss Chef grazie alla preparazione di un tipico piatto friulano, il Frico. Dopo il concorso di bellezza ha fatto parte della squadra del programma L'Eredità.

Nella vita privata l'affascinante Samira è fidanzatissima con un concierge luxury - figura professionale che all’interno di un hotel svolgei incarichi: accogliere e relazionarsi con gli ospiti, vigilare sulla loro sicurezza e su quella dei loro beni all’interno della struttura - che si chiama Luigi Punzo. I due si sarebbero conosciuti durante uno shooting fotografico. Per il resto Samira, tifosissima dell'Udinese, sogna di diventare attrice e fa parte del coro delle voci bianche del Friuli Venezia Giulia dall’età di 5 anni. Chissà se quest'ultima esperienza le sarà utile quando dovrà interpretare i personaggi che ogni volta saranno scelti a Tale e Quale Show.

