Propaganda Live, stasera in tv 30 settembre su La7: Elodie ospite

Stasera in tv - 30 settembre 2022 - Propaganda Live torna nel suo classico spazio del venerdì su La7 (ore 21,20). Dal reportage post-elettorale a quello realizzato in Ucraina, di certo gli argomenti non mancheranno. Di sicuro ci sarà uno spazio alle recenti vicende elettorali. Il nuovo reportage è firmato dalla stesso Zoro, che ha ispezionato l’Italia alla luce dei risultati scaturiti dalle elezioni: con il suo inconfondibile stile, immediato e dalla parte del popolo, Bianchi sonda vincitori, vinti e non eletti.

Altro reportage è quello di Francesca Mannocchi, che propone nuove immagini, interviste e riflessioni dalla martoriata Ucraina. Immancabile è anche la Social Top Ten, con le notizie principali e quelle più curiose della settimana.

L’ospite centrale della nuova puntata è Elodie. Un incontro a tutto tondo quello tra Diego Bianchi e la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi. La parentesi musicale è d’obbligo, ma l’incontro con l’artista tratterà anche temi d’attualità, fino al suo debutto in veste d’attrice: presentato in anteprima all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale il 22 settembre, Ti mangio il cuore è un film diretto da Pippo Mezzapesa che ha come assoluta protagonista proprio Elodie. Tra gli ospiti ricorrenti dello show, ritroveremo Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi, Andrea Pennacchi (con un nuovo monologo) e Makkox, con la sua abituale satira.

