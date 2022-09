Ambra, frecciata ad Allegri: “Ho fatto 12 mesi di psicoterapia a causa del mio ultimo ex, ora sono guarita”

30 settembre 2022 a

"Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto il mio ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita!" esclama Ambra Angiolini - new entry tra i giudici di questa edizione del talent X Factor in onda su Sky - nel dire la sua sull'esibizione di Samuel che ha cantato un brano divertentissimo, Riso con pollo il titolo, ammiccando con simpatia all'attrice e showgirl. Ambra non nomina Massimiliano Allegri, ma il riferimento all'allenatore della Juventus è chiarissimo.

Quella tra Allegri e Ambra è stata una storia nata a sorpresa. Sembra che quando il tecnico - all'epoca durante la sua prima esperienza alla Juve - conobbe Ambra ne rimase così colpito da confidare a qualche amico: "Lei potrebbe davvero farmi mettere la fede al dito". Leggenda o meno nessuno lo sa, ma certamente, tra l’allenatore della Juventus e l’attuale giudice di X Factor all’inizio c’è stata una grandissima passione. Tanto che Allegri la fede vera non l’ha mai messa, ma un anello regalo proprio di Ambra sì, quello lo portava. Famiglia allargata (due figli lui, altrettanti lei), vivevano (soprattutto) a Torino e Milano, ma spesso amavano fare delle fughe romantiche a Roma e in Toscana, dove avevano - e hanno - gli amici più cari, quelli di una vita, e le famiglie d’origine.

Ambra Angiolini e la frecciata ad Allegri nel monologo degli sbagli: "L'ultimo nel 2017". Poi canta T'appartengo

La storia, iniziata nel 2017, è finita nel 2021. E non è finita per niente bene, anzi. La rottura non è stata priva di strascichi tra cui la vicenda della casa presa in affitto a Milano. Sulla rottura Allegri non si è mai pronunciato anche se le indiscrezioni lo additano come il responsabile causa tradimento.

Ambra Angiolini, le prove del tradimento di Allegri nella macchina di lui. Rottura totale sull'affitto

