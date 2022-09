Susanna Messaggio, come è morta la prima figlia: da valletta di Mike a due lauree. Carriera e vita privata

30 settembre 2022 a

Susanna Messaggio torna in tv e lo fa ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto del primo pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il suo è annunciato come un racconto emotivo, intimo e personale. In una intervista televisiva tempo fa aveva infatti raccontato della sua prima figlia tragicamente scomparsa dopo pochi mesi di vita. "Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre” aveva svelato ospite di Caterina Balivo.

Ma chi è Susanna Messaggio? Milanese, 59 anni, è nota al grande pubblico per la sua lunga carriera in tv: negli anni Ottanta infatti entrava quasi quotidianamente nelle case degli italiani nelle trasmissioni in cui affiancava Mike Bongiorno (Telemike, Superflash, Bis) anche il suo esordio risale come telefonista del programma Portobello di Enzo Tortora (1982). Laureatasi prima in lingue e poi in psicologia infantile e psicopedagogia, proprio in qualità di psicopedagogista ha a lungo collaborato con l'Università Statale di Milano e nel 2000 ha aperto una propria società di comunicazione. Ha scritto anche su numerose testate nazionali occupandosi di temi legati alla salute. Ha condotto anche il Festivalbar e Pianeta Verde. Nel 2008 ha pubblicato il libro "Correre. Dalla poltrona alla maratona in 9 mesi di allenamento" (Rizzoli).

Oltre alla primogenita Alice, nata nel 1992 dal secondo marito, è deceduta poco dopo il parto, sempre dal secondo matrimonio è nata la figlia Martina, mentre l'ultimogenito, Iacopo, è figlio del suo terzo e attuale marito, Giorgio Olivieri, sposato nel 2005.

