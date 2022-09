Anna Tatangelo, grave lutto: è morta la mamma Palmira

29 settembre 2022 a

Grave lutto per Anna Tatangelo. Questa mattina, giovedì 29 settembre, è morta la mamma Palmira. Aveva 67 anni ed era di Sora. Ovviamente dolore in famiglia, ma anche in tutta la cittadina laziale, dove la donna era molto conosciuta. Era malata da tempo e negli ultimi anni la cantante aveva postato sui suoi social diverse fotografie proprio insieme alla mamma. I funerali si terranno nella giornata di domani, 30 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa dei Passionisti di Sora.

