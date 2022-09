Andrea Sasdelli, chi è il comico Giuseppe Giacobazzi: la figlia nata con la fecondazione assistita Stasera in tv 29 settembre su Italia1: lo show Gran Varietà

29 settembre 2022 a

Stasera in tv - 29 settembre 2022 - tutta la simpatia di Giuseppe Giacobazzi sbarca in televisione su Italia1 dalle ore 21,20. Oggi il comico ravennate sarà infatti protagonista di uno speciale televisivo a lui dedicato e dal titolo Gran Varietà di Giacobazzi chiuderà infatti gli appuntamenti della rassegna televisiva Italia Uno on stage dedicata a vari comici italiani.

Lo spettacolo è stato registrato lo scorso 30 agosto al teatro Masini di Faenza. Sarà quindi un'occasione per il pubblico romagnolo (e non) di ridere grazie alla coinvolgente comicità dell'artista nato ad Alfonsine e di ammirare uno dei più apprezzati palcoscenici della nostra provincia. Sul palco faentino, Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presenterà una serie di monologhi inediti e alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso famoso.

Ma chi è Andrea Sasdelli in arte Giuseppe Giacobazzi? Originario di Alfonsine, in provincia di Ravenna, 59 anni, ha esordio negli anni Ottante nelle radio private con il personaggio Signor Giuseppe, un contadino romagnolo semianalfabeta che passa il tempo componendo poesie. Negli anni Novanta l'esordio in palcoscenico e la decisione di affiancare anche un cognome, Giacobazzi, al nome del suo personaggio. Ospite spesso del Maurizio Costanzo Show, arriva sino a Zelig Circus e a collaborato con Verissimo. Fa parte di un gruppo rock-demenziale Gem Boy, cantando con loro le canzoni Tritanic e Luna Pork. Sasdelli è sposato e insieme alla moglie Roberta hanno avuto una figlia, Arianna, grazie alla fecondazione assistita. Un percorso complicato e ricco di sacrifici successivo all'aver perso un figlio negli anni recenti come ha raccontato in una vecchia intervista.

