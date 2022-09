Piazzapulita, stasera in tv 29 settembre su La7: tra gli ospiti di Formigli anche Boldrini

29 settembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - 29 settembre 2022 - appuntamento del giovedì su La7 con Piazzapulita, il programma che si occupa di approfondire i maggiori temi di attualità e condotto da Corrado Formigli. Nella puntata odierna si parlerà dei risultati elettorali, con la vittoria schiacciante di Giorgia Meloni e la crisi del Pd, ma si toccherà anche la situazione della guerra in Ucraina: cosa succederà ora con la crisi dei gasdotti Nordstream 1 e 2?

Dritto e Rovescio su Rete4, le sfide del nuovo Governo: Rita Dalla Chiesa tra gli ospiti di Del Debbio

Tra gli ospiti della serata sono stati annunciati Michele Santoro, Laura Boldrini, Emanuele Fiano, Stefano Cappellini, Francesco Giubilei, Alessandra Sardoni e Paolo Mieli. Proprio Boldrini è reduce dalla plateale contestazione ricevuta durante la manifestazione sui diritti all'aborto. "Le ragazze non volevano dialogare, volevano qualcuno da attaccare, cercavano il pretesto per fare lo show. Mi dispiace che non ritengano importante unire le forze tra chi lavora in Parlamento e chi milita nelle associazioni. Sarò felicissima di rincontrarle per parlare con loro in modo serio" ha poi spiegato ad Adnkronos.

Diritto all'aborto, Boldrini contestata a Roma: "Vada via da questa piazza" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.