Adriana Volpe, chi sono gli ex mariti e quella volta che salvò Giovanni Ciacci

Adriana Volpe è uno dei volti più conosciuti della televisione. Prima per essere stata il volto di numerose trasmissioni Rai come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, ora per aver abbracciato il mondo dei reality prima come concorrente e successivamente come opinionista del Grande Fratello Vip. Proprio la showgirl sarà ospite della settima edizione ed entrerà nella casa per incontrare l'amico Giovanni Ciacci che ha salvato una volta in diretta tv accorgendosi che si stava sentendo male durante il collegamento.

Ma chi è Adriana Volpe? Originaria di Trento, 49 anni, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, ha avuto nella vita privata un primo matrimonio lampo durato quattro mesi nel 2000, nel quale sposò Chicco Canigi. Tuttavia la loro storia finì subito e otto anni dopo, il 6 luglio del 2008, ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli. La coppia ha avuto la figlia Gisele, nata nel 2011. Recentemente Verissimo la Volpe ha anche parlato per la prima volta della fine del matrimonio con Parli, dicendo che il suo ex marito "è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato". "Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile" ha aggiunto. "All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare".

Non ha mai fatto segreto di avere avuto delle discussioni con il collega Giancarlo Magalli. Anzi, le loro discussioni hanno tenuto banco per molti mesi, culminando in un litigio in diretta e poi una lite sui social, nel marzo del 2017. Alla fine di quella stagione televisiva le strade lavorative di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono separate, salvo incrociarsi nuovamente nell’aprile del 2019. Pace fatta? No: si sono ritrovati in tribunale quando Volpe ha denunciato Magalli per diffamazione! A Verissimo gli ha riservato parole molto dure: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. […] Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“, ha detto Adriana.

