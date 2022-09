Grande Fratello Vip, stasera in tv 29 settembre su Canale5: Adriana Volpe tra gli ospiti, chi rischia l'eliminazione

29 settembre 2022 a

Stasera in tv - 29 settembre 2022 - appuntamento del giovedì su Canale5, dalle 21,40, con il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è alla quarta puntata di un cammino che si prevede lunghissimo. Il padrone di casa al suo fianco ha come opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ma oggi ci sarà spazio proprio per chi - nella scorsa edizione - ha ricoperto il ruolo di opinionista, quell'Adriana Volpe a sua volta anche ex concorrente. La showgirl e conduttrice sarà l'ospite speciale di questa puntata.

Volpe in primis si riunirà con Bruganelli per una bella rimpatriata, in tutti i sensi. Poi entrerà nella casa dalla porta rossa per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quando Adriana Volpe conduceva il programma diffuso da Tv8 Ogni mattina. In quell’occasione Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buon Giovanni non stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, con Adriana che chiamò subito i soccorsi. Fra i due dunque una solida amicizia, rafforzata da quell’episodio. Ora i due si incontreranno durante la puntata del Gf Vip 7.

Spazio poi al televoto: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Chi di loro dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia? Nel frattempo sono emersi i primi scontri tra i concorrenti, in particolare tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. A lanciare il pomo della discordia sarebbe stata la Fiordelisi, che accusa la Pamelona nazionale di recitare la parte della vippona. Nella casa non è mancato poi un momento di grande paura, un malore in diretta tv. Proprio quando tutte le telecamere erano accese per il serale, ecco che Cristina Quaranta ha lanciato un urlo ed è caduta a terra. La Quaranta è stata prima circondata da tutti i concorrenti, e poi dallo staff del programma, che l’ha immediatamente soccorsa. La domanda che si pongono tutti è: continuerà la trasmissione? La risposta è: certo che sì. Come specifica la produzione in un tweet ufficiale, la concorrente è semplicemente svenuta, ma sarebbe perfettamente in grado di continuare il programma.

