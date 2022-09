Omar Pedrini in ospedale, un altro intervento al cuore. La moglie: "Non ha perso la voglia di scherzare"

29 settembre 2022 a

Omar Pedrini nuovamente in ospedale, per lui l'ennesima operazione al cuore. Il cantante, ex frontman dei Timoria, si trova di nuovo ricoverato dopo le precedenti operazioni, l'ultima nel 2021 a causa di aneurisma all'aorta. Lo ha reso pubblico lo stesso artista con un post su Instagram che lo ritrae - con tanto di occhiali da sole - sul lettino dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

“Ciao a tutti, qui Bologna, quest’uomo con i miei occhiali e senza la barba è mio marito che non ha perso la voglia di scherzare, come sempre. L’intervento sembra essere andato molto bene (uso il condizionale anche per scaramanzia perché il post-operatorio potrebbe nascondere delle insidie). Omar saluta tutti e vi ringrazia della vicinanza, è sereno nonostante il dolore, non appena starà meglio leggerà i vostri amorevoli messaggi. Se tutto andrà bene questa settimana, la prossima potrà iniziare una convalescenza lunga, contiamo di lavorare di nuovo a gennaio. Vi terrà – terremo aggiornati. È in ottime mani. E come dice lui… Love!” racconta il post condiviso e scritto dalla moglie Veronica Scalia.

Ma chi è Pedrini? Cantautore e chitarrista - per diciotto anni leader dei Timoria - originario di Brescia, 55 anni. Tra i successi del gruppo i pezzi Sangue impazzito, Viaggio senza vento e 2020 SpeedBall. Nella sua vita privata è stato legato sentimentalmente alla showgirl Elenoire Casalegno dal 2002 al 2009. Nel 2014 si è sposato con l'avvocato padovano Veronica Scalia, di 18 anni più giovane, da cui ha avuto due figli rispettivamente nel 2013 e nel 2021. Pedrini aveva già avuto un figlio, Pablo, nato nel 1993 e così chiamato in onore del poeta cileno Pablo Neruda. Grande tifoso del Brescia - capitan Maurizio Neri mostrò una maglia dei Timoria quando le Rondinelle vinsero la Coppa Anglo-Italiana - ha una grande legame con la città di Genova (di cui è originaria Federica, la madre del primo figlio), per tanti anni è stato vegetariano.

