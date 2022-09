Stasera in tv, giovedì 29 settembre su Rai 3 torna Scialla Italia: i giovani si raccontano

29 settembre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 29 settembre, su Rai 3 in seconda serata i giovani si raccontano agli adulti. E' la seconda puntata di Scialla Italia, inizio alle ore 23.20. I ragazzi attraverso lo sguardo della loro generazione, con schiettezza, entusiasmo e leggerezza, spiegano problemi e pregi della loro generazione. Nella serie, i ragazzi si mettono a nudo, affrontando temi importanti quali ansia, violenza, di politica, femminismo, dipendenze. Senza salire in cattedra, ma solo, con l’autenticità di chi ha vent’anni e la voglia di cambiare il mondo. Scialla Italia è un original di RaiPlay prodotto da Stand by me e ideato da Alessandro Sortino.

