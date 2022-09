Stasera in tv giovedì 29 settembre su Rai 3 c'è Official Secrets, la storia vera sulla Guerra del Golfo

29 settembre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 29 settembre, su Rai 3 dalle ore 21.20 Official Secrets, il docufilm sulla storia vera dell'analista inglese Katharine Gun che, rischiando la prigione e la vita, divulgò i tentativi di Stati Uniti e Inghilterra di giustificare la Prima Guerra del Golfo. Il docudrama è diretto da Gavin Hood, con Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes.

Gennaio 2003. Katharine Gun (Keira Knightley) lavora come agente impiegata presso la Gchq. Un giorno riceve una e-mail segreta nella quale si espone un'operazione di spionaggio della National Security Agency, finalizzata a guadagnare voti per sostenere l'imminente invasione dell'Iraq.

Correndo un grande rischio sia personale che professionale, Katharine non riesce a mantenere segreta la nota e la passa ad un'amica affinché la comunichi alla stampa. Martin Bright, giornalista del The Observer, la pubblica infine in prima pagina. Mentre il caso diventa di portata internazionale, Katharine viene arrestata e accusata di aver violato la legge sui segreti ufficiali.

