Barbara Bouchet, chi era il marito e il figlio Alessandro Borghese

29 settembre 2022 a

Barbara Bouchet ospite di Oggi è un altro giorno - giovedì 29 settembre 2022 - in cui racconterà a Serena Bortone la sua vita e retroscena della carriera. Da tutti considerata un vero sex symbol dalla bellezza disarmante, è stata protagonista di un’intera stagione del cinema.

All'anagrafe Barbara Gutscher, 79 anni, è nata a Liberec, attualmente in Repubblica Ceca ma all'epoca in Germania. Figlia di un fotografo e di un'attrice, la sua famiglia si trasferì in California iniziando così la carriera di attrice a sua volta. Ha esordito poco più che vent’enne diretta da Otto Preminger in Prima vittoria (In Harm’s Way) del 1965. Amatissima da Tarantino e ricercata da Scorsese, che l’ha voluta in Gangs of New York, tra i tanti registi con cui ha lavorato in Italia ricordiamo Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci, Luciano Salce, Mauro Bolognini, Sergio Martino, Silvio Amadio, solo per citarne alcuni. Negli anni Settanta divenne protagonista della commedia sexy all'italiana. Con il declino del filone cinematografico si ripropose come personaggio televisivo. Nel 1985 si dedicò al fitness, lanciando una serie di libri e videocassette di aerobica di notevole successo e aprendo una palestra a Roma. Recentemente ha partecipato all'edizione 2020 di Ballando con le Stelle.

Barbara Bouchet è stata sposata con l'imprenditore e produttore napoletano Luigi Borghese - morto alcuni anni fa - con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e il noto chef e volto tv Alessandro Borghese. "Lui mi mandava le rose gialle a casa firmando “Mister X”. Poi a una festa si fece avanti ma io feci la preziosa: 'Ah, lei è quello dei fiori? Piacere, Barbara' e via. Ero un po’ viperetta... Finalmente accettai un invito a cena: all’arrivo dei paparazzi si dileguò. Questo mi piacque, perché di solito gli uomini volevano essere fotografati al mio fianco per finire sui giornali. Ero corteggiatissima" ha raccontato recentemente. A Natale uscirà l'ultima pellicola a cui ha collaborato: Diabolik 3.

