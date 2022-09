Una giornata particolare, stasera in tv mercoledì 28 settembre su La7: Aldo Cazzullo racconta San Francesco, le anticipazioni

28 settembre 2022 a

a

a

La terza puntata di Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo, andrà in onda questa sera - mercoledì 28 settembre - in prima serata su La7 a partire dalle 21,15. E al centro dell'episodio di questa trasmissione che è dedicata ai personaggi nei loro momenti cruciali che hanno cambiato il corso della storia e delle nostre vite, ci sarà la determinazione, il coraggio e la fede di Francesco, il santo degli italiani, rivoluzionò con la sua Regola non solo la storia della Chiesa, ma del mondo intero.

Tutti i casi della puntata di Chi l'ha visto?

È il 16 aprile del 1209 quando dodici uomini vestiti di stracci varcano a piedi nudi la soglia di un palazzo ricco, nobile e antichissimo: Palazzo Lateranense, a Roma. Il primo palazzo papale della storia, dove risiede e ha la sua cattedra il personaggio più potente e importante della cristianità: Papa Innocenzo III. A capo di quello strano gruppo c’è una delle persone più carismatiche, geniali e interessanti della Storia di sempre, l’uomo che ha cambiato la Chiesa senza uscirne: San Francesco d’Assisi. Nel racconto di questa giornata particolare Aldo Cazzullo approfondirà anche alcuni momenti fondamentali della vita di Francesco, attraverso i luoghi protagonisti degli avvenimenti di questa storia: la chiesa di San Damiano ad Assisi, il luogo della sua conversione, la Porziuncola e il Sacro Tugurio sempre ad Assisi. Il Santuario di Greccio e il Sacro Speco di Subiaco, la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, il luogo dove è seppellito Innocenzo III e la Basilica di San Francesco ad Assisi, il luogo dove è sepolto Francesco.

Emigratis, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.