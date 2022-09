Emigratis - La resa dei conti, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata stasera in tv, mercoledì 28 settembre: Pio e Amedeo tornano su Canale 5

28 settembre 2022 a

Tornano stasera, mercoledì 28 settembre, le avventure di Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese, infatti, torna in tv su Canale 5, in prima serata, con Emigratis - La resa dei conti. Da oggi e per quattro mercoledì andrà in onda il nuovo format che seguirà la falsariga dello storico Emigratis, seguitissimo dal pubblico e che ha reso celebri i due foggiani.

Un filo conduttore legherà tutte e quattro le puntate, creando un’unica storia: si tratta dei due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno vittime/ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle quattro puntate sarà infatti l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo attraverso i loro viaggi che per questa stagione andranno da Dubai al Brasile, passando per Londra e Las Vegas.

Tanti gli ospiti che saranno presenti in questa prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson che sarà presente in tutte le quattro puntate. Insomma, sarà un appuntamento da non perdere, all'insegna delle ristate.

