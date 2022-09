Chi l'ha visto?, i casi stasera in tv mercoledì 28 settembre su Rai 3: le anticipazioni

28 settembre 2022 a

Stasera, mercoledì 28 settembre, torna una nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. In prima serata, Federica Sciarelli - la conduttrice - andrà ad analizzare i casi di cronaca che stanno tenendo banco in Italia in questi giorni, e come di consueto si preannuncia una puntata molto seguita dai telespettatori. Basti pensare che il programma è uno dei più longevi della tv di Stato e ogni mercoledì tiene incollati davanti alla tv tantissimi italiani. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

A Chi l'ha visto? si parlerà della misteriosa scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro si è fatto avanti un testimone e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in questi anni. Federica Sciarelli ospita in studio i genitori e la sorella di Marzia. Obiettivo, poi, sulla morte di Annunziata: incontra un uomo in un sito di incontri, lo fa andare a casa sua, poi la tragedia. Secondo la procura sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che hanno incontrato lo stesso uomo? E ancora, la storia di Jois, il diciannovenne trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. La famiglia non crede al suicidio. Qualcuno ha visto cosa è successo allo studente di economia? Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

