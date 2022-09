Stasera in tv martedì 27 settembre su Rai 1 c'è Porta a Porta. Ospiti e anticipazioni

27 settembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 27 settembre, in seconda serata su Rai 1 nuovo appuntamento con Porta a Porta. A partire dalle ore 23.55, andrà in onda il dibattito condotto da Bruno Vespa che come al solito ospiterà in studio autorevoli personaggi. Ovviamente anche stasera al centro del programma ci saranno le elezioni politiche di domenica scorsa. Ulteriori approfondimenti sui risultati del voto, ma anche sul lavoro che ha iniziato a portare avanti Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito che è risultato il più votato. Sarà proprio lei a dover formare il nuovo consiglio dei ministri. Nel corso della puntata, registrata, tra gli ospiti anche Carlo Calenda, leader di Azione. E' stato proprio lui a dichiarare che a suo avviso "ci vuole una sola Camera. Prima o poi bisognerà farlo perché il sistema del bicameralismo perfetto va superato. A questo punto - ha scherzato Calenda - abolirei la Camera dei deputati...", visto che lui è stato eletto in Senato.

